Европу ждет испытание холодом?

В нынешнем столетии Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, - вычислили ученые из Гронингенского университета, сообщил портал EurekAlert.

Причиной этого может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение осадков, и хотя вероятность подобного исхода составляет всего 15%, сами ученые признают, что построенная ими модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений, - передает РИА Новости.

Такие перемены, по мнению ученых, могут спровоцировать сильное похолодание в Европе: именно это течение позволяет сохранять в Северной Атлантике относительно мягкий климат.