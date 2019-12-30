Мехрибан Алиева посетила учреждения для детей с особенностями развития в Баку

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детском психоневрологическом центре после капитального ремонта, проведенного Фондом Гейдара Алиева.

Мехрибан Алиева поинтересовалась условиями, созданными для детей, проживающих, находящихся на лечении и получающих специальное образование в Детском психоневрологическом центре.

Детский психоневрологический центр был построен Фондом Гейдара Алиева в Баку в 2009 году.

В центре на лечении находятся в основном дети с аутизмом, церебральным параличом, отставанием и задержкой в умственном развитии. Здание, отремонтированное в 2015 году, вновь было капитально отремонтировано в уходящем году Фондом Гейдара Алиева, построен дополнительно новый двухэтажный комплекс. Медицинские услуги в центре получают около ста детей. А 24 ребенка, лишенных родительского попечения, находятся на лечении в стационарных условиях в отделении детского дома.

После ознакомления с новым корпусом Мехрибан Алиева, Лейла Алиева и Арзу Алиева вместе с детьми, находящимися на лечении в центре, отметили наступающие праздники - День солидарности азербайджанцев мира и Новый год.

С участием детей была показана сценка, посвященная Новому году. В заключение была сделана фотография на память.

Также Мехрибан Алиева, Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма, действующий в Наримановском районе Баку при Общественном объединении Birqə və Sağlam ("Вместе и здоровы"). Мехрибан Алиева отметила День солидарности азербайджанцев мира и Новый год в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма, действующем при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Дети с аутизмом продемонстрировали свои таланты. Мехрибан Алиева исполнила песню вместе с хоровым коллективом, действующем при центре, испекла торт вместе с детьми, побеседовала с ними.

Воспитанник центра Алисахиб Байрамов, являющийся в настоящее время студентом второго курса Азербайджанского университета культуры и искусства, и другие дети исполнили на фортепиано различные музыкальные композиции. Лейла Алиева также исполнила музыкальный отрывок.

Затем за чайным столом все попробовали торт, испеченный первым вице-президентом вместе с детьми.

Председатель Общественного объединения Айтен Эйналова отметила, что сейчас в этом центре получают интенсивную терапию до 70 детей, о них здесь заботятся специалисты, прошедшие соответствующую подготовку.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила коллектив центра, детей, получающих здесь лечение, и членов их семей с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелала им успехов.