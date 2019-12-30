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Источник рассказал о гибели создателя Ту-160

Источник рассказал о гибели создателя Ту-160

Скончался руководитель работ по созданию Ту-160 Валентин Близнюк. Об этом рассказал источник в авиационных кругах.

"К сожалению, Валентин Иванович умер", - цитирует его РИА Новости.

Близнюк умер на 92-м году жизни.

Напомним, советский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР, сотрудник ОКБ Туполева Валентин Иванович Близнюк появился на свет 12 апреля 1928 года. Он руководил работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

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Вестник Кавказа

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