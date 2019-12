Кому и почему не нравится "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2", предназначенный для транспортировки российского газа по дну Балтийского моря в Германию, вызвал проблемы, но и породил надежды. Результат соглашения между Берлином и Москвой постоянно беспокоит Россию, Германию, Европ и США. Oilprice в материале America’s Nord Stream 2 Dilemma Is Only Just Getting Started пишет, что экологические видят в трубопроводе угрозу Балтийскому морю, в частности Кургальскому заказнику в Ленинградской области, хотя "Газпром" обещает пересадить уникальные виды растений, которые могут пострадать от ее проекта.

Однако, согласно выводам Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук, сорта растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области, уже фактически уничтожены. Трубопровод также повлиял на жизнь птиц – краснокнижный орлан-белохвост уже покинул место своего гнездования в заповеднике, однако документальные свидетельства "Северного потока-1" подтверждают, что строительные работы не повлияли на поведение орлов в Германии.

Соединенные Штаты вопросы экологии не заботят, они считают "Северный поток-2" "угрозой безопасности". Бывший госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон утверждает, что трубопровод "подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность Европы". Министр энергетики США Рик Перри думает, что Германия может стать слишком зависимой; значительно ослабнет Украина, по территории которой проходило 40% от общего объема получаемого Европой газа проходило. С прекращением транзита неизбежен спад украинского ВВП.

Некоторые европейские государства обеспокоены перспективой углубления вовлеченности "Газпрома" в энергетический рынок континента. Антимонопольный орган Польши UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie Energy на 40 млн евро в ходе разбирательств против "Газпрома". В феврале послы ЕС согласились, что проект должен быть тщательно проанализирован. В связи с этим Франция и Германия пришли к компромиссу: "Северный поток-2" будет под европейским контролем.

Меры, которые администрация Трампа приняла против "Газпрома" и энергетического влияния России, о которых говорится в Законе о национальной обороне 2020 года (NDAA), вряд ли можно рассматривать как успешный способ повлиять на ситуацию. Американцы угрожают ввести санкции и заморозить активы компаний, прокладывающих трубопровод. У Соединенных Штатов есть свои энергетические интересы в Европе, и они хотят сорвать планы России, заполучив эту долю рынка. Приостановка деятельности по закладке трубопровода швейцарской компанией Allseas показывает, что действия Трампа уже приводят к определенным последствиям.

В ожидании принятия NDAA Allseas приостановила деятельность по прокладке трубопровода. Компания ожидает дальнейших указаний, включая необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующих органов США.

Энергетическая безопасность - сложная тема. Консорциум "Северный поток-2" заявляет, что завершение проекта необходимо для обеспечения безопасности европейских поставок. МИД РФ критикует санкционные меры: "Государство с долгом в 22 трлн долларов пытается помешать финансово успешным странам развивать реальные сектора из экономик". Официальный представитель ЕС говорит, что действия США представляют собой санкции против ведущих законный бизнес компаний. Представитель правительства ФРГ отмечает, что подобные действия могут "затронуть немецкий и другой европейский бизнес", и что этот шаг фактически является вмешательством во внутренние дела Европы. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал это нарушением суверенитета.

Очевидно, что введение любых санкций приведет лишь к усугублению экономической напряженности. На международным рынке, где правительства отстаивают интересы корпораций, экономические интересы всегда стоят на первом месте.