Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном празднике, организованном для детей Фондом Гейдара Алиева в Баку

Фонд Гейдара Алиева сегодня, накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, организовал во дворце "Бута" в Баку традиционное праздничное мероприятие для детей. На праздник были приглашены нуждающиеся в особой заботе дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах.

В мероприятии приняли участие первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Традиционно дети приехали во дворец "Бута" на специальных автобусах. Мероприятие началось с показа фильма, рассказывающего о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, его встречах с ними в различные годы во время празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем было представлено театрализованное действо "Зимняя сказка" в постановке российского режиссера Алексея Смирнова, в основе которого лежит история встречи Нового года в различных странах. В ходе мероприятия дети танцевали и пели, демонстрировали свои способности, им были адресованы выступления известных мастеров искусств, героев любимых сказок и мультфильмов на празднике, организованном Фондом Гейдара Алиева.

Дети собрались вокруг Мехрибан Алиевой, которая разделила их радость и тепло побеседовала с ними. Первый вице-президент подошла к каждому из столов, накрытых для детей во дворце, поинтересовалась настроением малышей, выслушала их пожелания, сфотографировалась с ними.

Сказочное представление и музыкально-развлекательная программа были подготовлены с участием различных детских коллективов, воспитанников детдомов и мастеров искусств Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на праздничном мероприятии, поздравила всех присутствующих с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. "С начала деятельности Фонда Гейдара Алиева, то есть, уже 15 лет мы вместе встречаем Новый год. В течение года мы встречаемся с вами также на различных мероприятиях, в различных местах. Но Новый год - это особый праздник. Один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Сегодня прекрасная возможность для того, чтобы выразить насколько мы родные и дорогие друг другу, как одна семья", - отметила она.

"Завершается 2019 год. Надеюсь, что этот год был успешным для каждого из вас. В жизни нашей страны также произошел ряд важных, запомнившихся событий. В Азербайджане господствовали стабильность, спокойствие. В Азербайджане продолжается развитие. Продолжаются реформы, начатые господином президентом Ильхамом Алиевым в 2018 году. В отчете Всемирного банка на 2020 год Азербайджан входит в число 20 самых реформаторских стран мира. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает пятое место по уровню стремления руководства к реформам. В нынешнем году в рейтинге 80 самых сильных стран мира наша страна находится на 45-м месте", - сообщила Мехрибан Алиева.

"В этом году в нашей стране состоялся ряд важных международных мероприятий, в том числе VII Глобальный бакинский форум, V Всемирный форум по межкультурному диалогу, XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, II Саммит религиозных лидеров мира. Ряд важных событий произошел и в других сферах. Самым запомнившимся событием в области культуры, наверное, является внесение Дворца шекинских ханов и исторического центра города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включение города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Большие успехи достигнуты в других сферах – в области спорта. В 2019 году в нашей стране был проведен ряд международных соревнований. Хочу особо отметить победу одного юноши. В октябре нынешнего года наш молодой шахматист Айдын Сулейманлы одержал победу на чемпионате мира среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет. Конечно, это переполняет сердце каждого из нас чувством большой радости и гордости", - подчеркнула первый вице-президент Азербайджана.

"Словом, во многих областях, можно сказать, во всех сферах жизни наша страна добивается новых успехов, новых побед. Дорогие дети, вся проводимая сегодня работа, все предпринимаемые шаги - ради вашего счастливого будущего, счастливого завтрашнего дня. Новый год - это одновременно новые пожелания, новые цели, новые возможности. Я желаю, чтобы все ваши сокровенные мечты сбылись. Уверена, что нашу страну ждут новые победы и новые достижения. В этот праздничный день выражаю всем нашим учителям признательность за незаменимый труд, внимание к молодому поколению, к нашим детям. Я глубоко признательна нашим уважаемым деятелям искусств, которые уже 15 лет вместе с коллективом Фонда Гейдара Алиева помогают создавать праздничное настроение, участвуют здесь, радуют детей", - обратилась Мехрибан Алиева.

"Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, желаю вам здоровья, успехов. Желаю нашей стране мира и спокойствия. Да хранит Всевышний Азербайджан и азербайджанский народ вечно. Поздравляю", - заключила первый вице-президент.

По окончании программы, продолжавшейся больше часа, Фонд Гейдара Алиева вручил детям праздничные подарки.