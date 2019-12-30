Калиматов навестил избитую тетей девочку в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов навестил Аишу Ажигову, потерявшую руку в результате избиения тетей и накануне вернувшуюся домой из Москвы после долгого лечения. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Ингушетии.

Общаясь с матерью ребенка и ответственными лицами из социальных служб, Калиматов поинтересовался ее состоянием и пообещал, что будет и дальше внимательно пристально следить за ее судьбой, а также окажет всевозможную поддержку при дальнейшей реабилитации.

"Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи. История на этом не окончена, предстоит сделать еще много работы. Мы сделаем все, чтобы девочка получила необходимую заботу, которую заслужила", - обратил внимание глава Ингушетии.

Адвокат ребенка Елена Мисалова сообщила Калиматову, что сейчас обеспечены все условия для ребенка и его мамы. Двух братьев Аиши взяли в школу, самой девочке предстоит установка протеза, перед чем надо произвести много медицинских процедур. Юрист уточнила, что органы опеки будут оказывать помощь семье, которой нужно время, чтобы возвратиться к нормальной жизни.

Мать Аиши выразила благодарность Калиматову.

В завершение встречи глава региона пожелал Аише скорейшего выздоровления и успешной реабилитации, а ее маме - терпения. Он также оказал семье материальную помощь и подарил новогодние подарки.