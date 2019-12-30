Абдулманап Нурмагомедов рассказал, зачем нужен реванш Хабиба с Макгрегором

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, почему ему хотелось бы увидеть реванш между своим сыном и ирландцем Конором Макгрегором.

В интервью "Спорт-Экспресс" он пояснил, что было бы желательно, чтобы реванш состоялся, "конечно, не в ближайший год, но хотя бы через год", то есть в 2021-м году.

Говоря о том, почему реванш был бы желателен, Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что со спортивной точки зрения он не сомневается в победе Хабиба.

"Этого хотелось бы для того, чтобы замолчали хейтеры. Двух побед подряд случайно не бывает", - подчеркнул он.