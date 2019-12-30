Санкт-Петербург впервые принял свыше 9 млн туристов за год

Туристический поток в Санкт-Петербург в уходящем году вырос на 10% по сравнению с прошлым. О предварительных итогах года рассказал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Порядка 9,1 млн человек нас посетило за 2019 год - на 10% больше, чем в 2018 году. <…> Это, в том числе, и люди, которые не выбрали 2018 год из-за чемпионата мира по футболу и решили приехать именно в 2019 году", - цитирует его ТАСС.

Панкевич обратил особое внимание на то, что интенсивная загрузка отелей наблюдалась практически на протяжении всего сезона.

Кроме того, по словам чиновника, власти Северной столицы "довольны осенне-зимним периодом", в течение которого турпоток также растет - в том числе, и благодаря электронной визе.