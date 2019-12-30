Часть примерных осужденных встретят Новый год дома

Нынешний Новый 2020 год дома отпразднуют около 500 осужденных, отпущенных на праздники благодаря отличному поведению и впервые проведенной Общероссийской акции ФСИН, - сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

"В канун Нового года и в день подведения итогов работы впервые в истории уголовно-исполнительной системы ФСИН России предложила поощрить наиболее отличившихся осужденных. Новый 2020 год встретят дома, освободившись сегодня условно-досрочно, 379 осужденных. Отбывают в отпуск к своим родным и близким (с последующим возвращением в колонию 133 человека", - сообщил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор Александр Матвеенко, добавив, что еще восьми осужденным в праздничные дни предоставлены длительные свидания за пределами колонии, передает ТАСС.

Это очень хороший подарок для многих осужденных, и, глядя на них, остальным тоже есть к чему стремиться, - заключил Матвеенко.