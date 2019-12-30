Патриотический центр "Машук" появится на Ставрополье

Проект строительства и реконструкции молодежного многофункционального патриотического центра "Машук" прошел государственную экспертизу, информирует пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, уточняя, что работы стартуют в следующем году.

Отмечается, что в составе центра, кроме основного здания, будут два спальных корпуса для обучающихся и преподавателей, здание столовой на 300 мест, универсальный спортзал и административно-хозяйственный корпус. "Здание образовательного центра сможет вместить в себя до 600 человек и будет состоять из трех этажей, где разместятся кабинеты для групповых занятий, трансформируемый зал, галерея, библиотека-медиатека, читальный зал, две коворкинг-зоны, помещение для индивидуальных занятий и кабинет программирования", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что здания расположатся в границах эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

По словам главы Минстроя региона Валерия Савченко, на проектирование и инженерно-изыскательные работы было направлено 85 млн рублей из краевого бюджета. "Стоимость строительства первого этапа составляет порядка 1,5 млрд рублей", - отметил он.