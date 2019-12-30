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Петарда искалечила ребенка на Кубани

Петарда искалечила ребенка на Кубани

Ребенок пострадал от петарды на Кубани, о ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В 16:15 мск поступило сообщение о несчастном случае в Староминском районе в станице Староминской, где на улице у ребенка в руке взорвалась петарда", - цитирует его ТАСС.

Пострадавший был доставлен в приемный покой Центральной районной больницы.

В администрации муниципалитета отметили, что взрывом ребенку 2009 г.р. оторвало три пальца. Инцидент случился, когда пострадавший играл у дома.

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