Петарда искалечила ребенка на Кубани

Ребенок пострадал от петарды на Кубани, о ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В 16:15 мск поступило сообщение о несчастном случае в Староминском районе в станице Староминской, где на улице у ребенка в руке взорвалась петарда", - цитирует его ТАСС.

Пострадавший был доставлен в приемный покой Центральной районной больницы.

В администрации муниципалитета отметили, что взрывом ребенку 2009 г.р. оторвало три пальца. Инцидент случился, когда пострадавший играл у дома.