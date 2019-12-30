Россияне стали в 16 раз меньше болеть острым гепатитом B

Заболеваемость острым гепатитом В в России за последние 15 лет упала в 16 раз, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по очень низкой заболеваемости острым гепатитом В", - цитирует ее ТАСС.

Попова отметила, что хронический гепатит В по-прежнему остается серьезной проблемой, число таких больных велико. Однако, по ее словам, ученые Института эпидемиологии создали "очень интересный генный препарат", который, выразила уверенность глава Роспотребнадзора, уже через два года позволит людям полностью излечиваться также от хронического гепатита В.