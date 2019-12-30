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В снежной лавине в горах выжил сотрудник Сочинского нацпарка

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Накануне кубанские спасатели эвакуировали с хребта Аибга в Сочи оказавшегося под лавиной мужчину.

Сообщение от том, что во время проведения работ на хребте Аибга, на территории Сочинского нацпарка, сотрудник попал под снежную лавину, поступило в МЧС региона от руководителя спасательной службы одного из горнолыжных курортов.. Пострадавшего достали из-под снега, у него, предположительно, оказался перелом бедра, - передает портал Юга.ру.

К месту ЧП выдвинулся вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями Южного РПСО. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга на борт с помощью лебедки и доставили на территорию отряда в Сочи, где мужчину передали врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе спасательного отряда.

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Вестник Кавказа

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