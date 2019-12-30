Российских коров накормят хвойной мукой?

Российские ученые предложили кормить коров хвойной мукой вместо используемых сейчас синтетических витаминов, это позволит удешевить молоко на 20%, такое сообщение распространила пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения РАН.

Соответствующий доклад опубликован в сборнике конференций IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

"Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%", - приводит слова сотрудника КНЦ СО РАН Евгения Иванова ТАСС.

Животноводы зачастую добавляют в корм коров искусственные концентраты, которые имеют высокую стоимость, иногда в таких добавках могут содержаться опасные для здоровья животных вещества.

В хвойной муке же есть много минералов и витаминов, в том числе В, С, К, и D, а также каротин (провитамин витамина А) и пектин.

В целом в корме с хвойной мукой содержатся хлорофилл, ксантофилл и фитонциды, регулирующие обмен веществ, защищающие коров животных от кишечных заболеваний и обладающие бактерицидным действием. Красноярские исследователи утверждают, что такой рацион улучшает работу кишечника, усиливает окислительно-восстановительные процессы и помогает привести в норму состав крови животного.