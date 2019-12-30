Махмуд-Али Калиматов исполнил четыре новогодних желания ингушских детей

Для четверых ингушских детей сбылись их мечты о новогоднем подарке, которые они направили письмами к "Елке желаний" в Кремле – их исполнил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Калиматов в преддверии Нового года встретился с детьми, чьи письма к Деду Морозу он снял перед Госсоветом с "Елки желаний", установленной в Кремле", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Семилетний Сайфуллах отправил письмо с просьбой о цифровом фотоаппарате – в письме он рассказал, что мечтает снимать праздники и радость людей и достичь в этом профессионального уровня. Вручая подарок, глава Ингушетии сказал, что юный фотохудожник добьется своей цели и в будущем, благодаря своему увлечению, станет известным фотографом.

Мохаммад и Ясмина получили в подарок ноутбук и планшет, а маленькая Айна получила желанную интерактивную куклу-младенца в натуральную величину, которая развивает в девочках заботливость и ответственность.

После вручения подарков Махмуд-Али Калиматов провел для детей экскурсию по своей резиденции, - добавили в пресс-службе.