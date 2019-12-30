Ставропольский полицейский нарубил на 45 млн рублей

Сотрудник полиции Ставрополья, переквалифицировавшийся в "черного" лесоруба, обвиняется в незаконной рубке деревьев, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-разыскной части регионального главка МВД и его сообщник вырубали тополя и вязы для последующей продажи, чем нанесли министерству сельского хозяйства России ущерб на сумму более 45 млн рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Уголовное дело в отношении подельника полицейского выделили в отдельное производство из-за досудебного соглашения.

Виновность "черных" лесорубов определит Ипатовский районный суд – именно сюда переданы уголовные дела "санитаров леса".