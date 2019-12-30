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Наталия Орейро спела на аптечном корпоративе в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Наталия Орейро спела на аптечном корпоративе в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Аптечная сеть в Ростове-на-Доне, действующая под брендом "Дешевая аптека", пригласила на новогодний корпоратив, прошедший под девизом "Новый Год на пляже", уругвайскую певицу Наталию Орейро.

Видеозапись ее выступления была опубликована в Instagram-аккаунте admin_anshlak.

Как пишет "Блокнот Ростов" со ссылкой на одного из сотрудников аптечной сети, на концерт позвали только руководящий персонал компании и их родных.

Сеть "Дешевая аптека" занимает 49 место среди крупнейших аптечных сетей России, ее выручка за первое полугодие уходящего года составила 1,3 млрд рублей.

 
 
 
 
 
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Супер, Наталья милашка 🥰💋

Публикация от Клара Гавриловна (@admin_anshlak) 29 Дек 2019 в 4:39 PST

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