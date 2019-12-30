Наталия Орейро спела на аптечном корпоративе в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Аптечная сеть в Ростове-на-Доне, действующая под брендом "Дешевая аптека", пригласила на новогодний корпоратив, прошедший под девизом "Новый Год на пляже", уругвайскую певицу Наталию Орейро.

Видеозапись ее выступления была опубликована в Instagram-аккаунте admin_anshlak.

Как пишет "Блокнот Ростов" со ссылкой на одного из сотрудников аптечной сети, на концерт позвали только руководящий персонал компании и их родных.

Сеть "Дешевая аптека" занимает 49 место среди крупнейших аптечных сетей России, ее выручка за первое полугодие уходящего года составила 1,3 млрд рублей.