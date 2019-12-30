Пьяный калужанин устроил пальбу в Краснодаре - СМИ

Крепко выпивший мужчина сегодня устроил стрельбу из карабина в Юбилейном микрорайоне Краснодара, - сообщает "Кубань 24".

На место происшествия был вызван наряд полиции, но увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться на "Мерседесе". Бегство остановило ДТП – нетрезвый водитель столкнулся с "КамАЗом" и был задержан, - передает "АиФ-Юг".

Стрелявшим оказался 34-летний уроженец Калужской области.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.