Стало известно, на сколько часов появлялось солнце в Петербурге в декабре

Солнце в декабре появлялось в Санкт-Петербурге только четыре дня. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, продолжительность солнечного сияния за этот месяц в Северной столице составила 2 часа и 36 минут.

Синоптик уточнил, что в прошлом декабре солнце показалось в Петербурге только на 1,4 часа, пишет ТАСС.

Колесов добавил, что декабрь оказался нестандартным для города - "[было] очень тепло", среднесуточная температура воздуха составила 1,7 градуса.