Дагестанские дорожники сдали реконструированный участок трассы "Кавказ"

Дагестанские дорожные службы завершили реконструкцию 14-километрового участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ" – они расширили проезжую часть и обеспечили четырехполосное движение с разделением встречных потоков.

Работы охватили отрезок дороги с 827-го по 841-й км между населенными пунктами Малый Уйташ и Манас. В процессе были построены два путепровода общей длиной свыше 125 м, транспортная развязка и разворот, - говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор "Каспий", передает "Это Кавказ".

Помимо нового полотна, на участке теперь стоят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения, а также два автопавильона с площадками отдыха и дорожка для пешеходов, а для снижения уровня шума вблизи населенных пунктов установлены шумозащитные экраны.

От населенного пункта Манас пролегает путь в 16 горных районов Дагестана, - напомнили в ведомстве.

