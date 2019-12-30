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Автобус Тбилиси-Стамбул разбился о грузовик, есть жертва

Автобус Тбилиси-Стамбул разбился о грузовик, есть жертва

Автобус с пассажирами, направлявшийся из Тбилиси в Стамбул, столкнулся с грузовиком в Турции. Сообщение о ЧП распространил МИД Грузии.

В результате погиб один человек, он является гражданином Турции. Еще 22 человека получили травмы, в том числе у троих граждан Турции диагностировали тяжелые повреждения.

Остальные раненые находятся в стабильном состоянии, у них наблюдаются только легкие повреждения, их гражданство устанавливается, пишет "Новости-Грузия".

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