Автобус Тбилиси-Стамбул разбился о грузовик, есть жертва
Автобус с пассажирами, направлявшийся из Тбилиси в Стамбул, столкнулся с грузовиком в Турции. Сообщение о ЧП распространил МИД Грузии.
В результате погиб один человек, он является гражданином Турции. Еще 22 человека получили травмы, в том числе у троих граждан Турции диагностировали тяжелые повреждения.
Остальные раненые находятся в стабильном состоянии, у них наблюдаются только легкие повреждения, их гражданство устанавливается, пишет "Новости-Грузия".
Вестник Кавказа
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