Автобус Тбилиси-Стамбул разбился о грузовик, есть жертва

Автобус с пассажирами, направлявшийся из Тбилиси в Стамбул, столкнулся с грузовиком в Турции. Сообщение о ЧП распространил МИД Грузии.

В результате погиб один человек, он является гражданином Турции. Еще 22 человека получили травмы, в том числе у троих граждан Турции диагностировали тяжелые повреждения.

Остальные раненые находятся в стабильном состоянии, у них наблюдаются только легкие повреждения, их гражданство устанавливается, пишет "Новости-Грузия".