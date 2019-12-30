Краснодар завтра останется без четырех автобусных маршрутов

С завтрашнего дня, 31 декабря 2019 года, будут закрыты четыре автобусных маршрута и изменена схема движения пяти маршрутов, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Мы об этом объявляли за полгода. За это время провели встречи во всех территориях, обсудили с жителями предложения по отмене маршрутов, нашли наиболее оптимальные решения - в первую очередь, для пассажиров", - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов, передает "АиФ-Юг".

Все изменения проводятся в соответствии со Стратегией транспортного развития Краснодара, а основная причина прекращения работы четырех маршрутов - большое дублирование другими перевозчиками.

Корректировки по пяти действующим маршрутам направлены на усовершенствование пути следования для удобства пассажиров, при этом один из таких маршрутов берет на обслуживание Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, а вместо машин частного перевозчика на линию выйдут большие комфортабельные автобусы, - говорится в сообщении.