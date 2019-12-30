Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, прошедший в Москве.

После 21 тура Карлсен и представитель США Хикару Накамура набрали по 16,5 очка, в тай-брейке победу одержал Карлсен.

Третье место у россиянина Владимира Крамника с 15 очками, пишет ТАСС.

Таким образом, 29-летний Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу, ранее он одерживал победы в 2009, 2014, 2017 и прошлом годах. В субботу 28 декабря норвежец в третий раз выиграл чемпионат мира по рапиду.