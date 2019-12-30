Жителя Чечни осудят за похищение фитнес-тренера из Краснодара

Жителя Чечни будут судить за похищение мужчины в Краснодаре и вымогательство у него 37 млн рублей, такое сообщение распространила кубанская прокуратура, утвердившая обвинительное заключение по делу.

Как установило следствие, в ноябре прошлого года Зелимхан Мерзоев совместно с младшим братом, двумя мужчинами, уголовное дело против которых уже рассматривается судом, а также двумя гражданами, которые объявлены в международный розыск, применив насилие, похитили фитнес-тренера прямо из его квартиры в Краснодаре. Подозреваемые вымогали у него 37 млн рублей, которые мужчина якобы задолжал одному из похитителей по заочному судебному решению одного из судов Иркутска. Вскоре решение было отменено, дело передано на новое рассмотрение, уточняет РИА Новости.

Также Мерзоева обвиняют в приобретении, хранении и перевозке в целях использования фальшивых водительских прав.

Свою вину житель Чечни не признал, в ходе предварительного следствия он сбежал, но был пойман и заключен под стражу. Теперь, если его вина будет доказана, то за совершение наиболее тяжкого из преступлений он может получить до 15 лет лишения свободы.