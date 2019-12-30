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Россельхознадзор закрыл Россию от китайских мандаринов

Россельхознадзор закрыл Россию от китайских мандаринов

С 6 января Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз цитрусовых культур из Китая, - говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с Главным таможенным управлением КНР.

"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции, в связи с чем до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, в минувшем 2018 году Китай поставил в Россию 180,1 тыс т цитрусовых (10,7% в общем объеме поставок), став четвертым среди стран-поставщиков. Основным экспортером цитрусовых в РФ была Турция - поставки составили 578,5 тыс т (34,4%).

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