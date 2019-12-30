Фейк о раздаче снюсов Дедом Морозом около школы опровергла полиция Пензы

Пензенские правоохранители опровергли сведения о якобы раздаче снюса вместо конфет около одной из школ города. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по области.

Накануне в интернет-издании "ПензаСМИ" появилась информация о том, что около одного из учебных заведений кто-то в костюме Деда Мороза раздавал школьникам снюсы под видом конфет.

Изначально информация в соцсети, которую редакция использовала в качестве источника, появилась в интернете еще раньше, 27 декабря, и в тот же день правоохранители провели проверку, не подтвердившую эти сведения.

В полиции призвали всех представителей СМИ обращаться в пресс-службы правоохранительных органов для подтверждения либо опровержения сведений перед публикацией новостей.