Москвич поздравил соседей по подъезду гранатой для страйкбола

Столичные полицейские сегодня задержали мужчину, взорвавшего у себя в подъезде гранату для игры в страйкбол, - сообщили сегодня в пресс-службе столичного главка МВД.

"Инцидент на улице генерала Тюленева произошел еще в пятницу, но известно о нем стало только сегодня: в 22.45 мск поступило сообщение о хлопке в подъезде жилого дома", - цитирует собеседника РИА Новости.

Как выяснили правоохранители, неизвестный взорвал в подъезде жилого дома страйкбольную гранату. К счастью, никто не пострадал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - добавили в полиции.