В Белом Доме назвали еще одну тему разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в проведенном накануне телефонном разговоре обсудили в том числе пути поддержания режима контроля над вооружениями. Такое сообщение распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного [режима] контроля над вооружениями", - цитирует его ТАСС.

Как рассказали ранее в Кремле, беседа глав государств была посвящена международной безопасности, а также двустороннему сотрудничеству в области борьбы с терроризмом.