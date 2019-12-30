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В Белом Доме назвали еще одну тему разговора Путина и Трампа

В Белом Доме назвали еще одну тему разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в проведенном накануне телефонном разговоре обсудили в том числе пути поддержания режима контроля над вооружениями. Такое сообщение распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного [режима] контроля над вооружениями", - цитирует его ТАСС.

Как рассказали ранее в Кремле, беседа глав государств была посвящена международной безопасности, а также двустороннему сотрудничеству в области борьбы с терроризмом.

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Вестник Кавказа

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