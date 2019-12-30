КСИР задержал в Персидском заливе малазийский танкер - СМИ

Сегодня в Персидском заливе подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) задержало по подозрению в незаконной транспортировке нефти иностранный танкер, - сообщил телеканал Al Arabiya.

Танкер был задержан отрядом КСИР "неподалеку от острова Абу-Муса под предлогом, что оно используется для контрабанды нефти", - передает ТАСС.

Принадлежность судна в сообщении не указывается, но по данным телеканала, на его борту находится команда в составе 16 человек, все они - граждане Малайзии.