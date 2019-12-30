Убийцу плачущей дочери приговорили в Стерлитамаке

Жительнице Стерлитамака (Башкирия) вынесли приговор за убийство плачущей дочери и истязание сына-инвалида, сообщение о ЧП опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Как выяснили следствие и суд, в 2016-2018 годах женщина, регулярно принимавшая спиртное, систематически истязала малолетних сына-инвалида и дочь, держала их голодными и не разрешала покидать комнату.

В прошлом году ночью 7 июля мать не выдержала плача девочки и причинила ей телесные повреждения, от которых ребенок умер. При этом, чтобы избежать ответственности, женщина попыталась возложить вину за убийство на своего сожителя.

Подозреваемая была признана виновной в истязании двоих несовершеннолетних, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и убийстве с особой жестокостью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

"Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год", - цитирует сообщение РИА Новости.