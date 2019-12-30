Татфорум попросил не ставить в Астрахани памятник Ивану Грозному

Общественная организация "Всемирный форум татарской молодежи" (ВФТМ, Татфорум) попросила у губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина отклонить инициативу строительства в Астрахани мемориального комплекса, посвященного покорению Астраханского ханства Иваном Грозным и установки ему памятника.

"ВФТМ, включающий в свой состав более 120 общественных организаций и сообществ по всему миру, выражает крайнюю обеспокоенность инициативой по поводу создания на территории города культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России, установке памятника основателю русской Астрахани царю Ивану Грозному, и проводимого в связи с этим интернет-голосования", - говорится в обращении совета ВФТМ, опубликованном 28 декабря на странице организации в соцсети "ВКонтакте", передает Newsru.com.

Татфорум попросил астраханского губернатора остановить голосование, поскольку, по их мнению, фигура Ивана Грозного "всегда была и останется для многих народов нашей страны зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия", а такая инициатива "противопоставляет историческую память разных народов, нарушает межнациональный мир".

Вместо этого ВФТМ предложил главе региона установить в Астрахани памятное сооружение в честь единства и дружбы народов.

Напомним, в августе текущего года астраханские СМИ сообщили, что бизнесмен и приверженец монархии Константин Малофеев пообещал профинансировать половину стоимости памятника Ивану Грозному. Сейчас на сайте мэрии Астрахани идет онлайн-голосование по вопросу создания комплекса и установки памятника.