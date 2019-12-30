Патологоанатом набрал взяток на $4,4 тыс в Армении

Заведующий отделом в Научно-практическом центре судебной медицины задержан по подозрению во взятках, такое сообщение распространила пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

По данным следствия, подозреваемый через своих сотрудников брал с родственников умерших по 30-35 тыс драмов за вскрытие, несмотря на то, что по закону его оплачивает государство, Sputnik Армения.

В общей сложности зарегистрировано 60 таких случаев, в результате патологоанатом незаконно присвоил около 2,1 млн драмов (почти $4,4 тыс).

Подозреваемый задержан, суд избрал в отношении него меру пресечения в форме ареста. Идет следствие.