В подмосковных Люберцах двое детей попали под колеса "КамАЗа"

Сегодня днем в Подмосковье водитель "КамАЗа" сбил двоих детей, - сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

"В 14:10 поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной "КамАЗ", совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

В ДТП погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок госпитализирован с различными травмами, добавили в пресс-службе.

Полицейские уточняют все обстоятельства ДТП.