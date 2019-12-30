В подмосковных Люберцах двое детей попали под колеса "КамАЗа"
Сегодня днем в Подмосковье водитель "КамАЗа" сбил двоих детей, - сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"В 14:10 поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной "КамАЗ", совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.
В ДТП погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок госпитализирован с различными травмами, добавили в пресс-службе.
Полицейские уточняют все обстоятельства ДТП.
Вестник Кавказа
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