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По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки

По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки
По инициативе Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, подарили новогодние подарки

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, привезли новогодние подарки.

Сказочный персонаж Азербайджана Джыртдан под звуки музыки раздал праздничные гостинцы юным жителям Хызынского, Губинского, Сиязаньского, Шабранского, Евлахского, Астаринского, Лерикского, Агджабединского, Шекинского, Гахского, Лянкяранского, Масаллинского, Загатальского, Балакенского, Уджарского, Зардабского районов.

Аниматоры порадовали детей веселыми играми.

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Вестник Кавказа

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