Жителей столичного региона предупредили о первом серьезном гололеде

Вместе с похолоданием в столичный регион придет первая гололедица, которая будет сопровождаться налипанием мокрого снега на провода, - сообщили московские спасатели

"По прогнозам синоптиков, с 17:00 30 декабря до 10:00 часов 31 декабря в Москве и области ожидаются местами гололед, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, передает РИА Новости.

Водителям в МЧС порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам - двигаться возле края проезжей части только со светоотражающими элементами на одежде.