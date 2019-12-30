Жителя Алушты убили фонтаном

Тело убитого мужчины найдено в городском фонтане Алушты, сообщение о ЧП распространила пресс-служба СУ СКР по Крыму.

"По факту смерти мужчины в Алуште, тело которого обнаружено в фонтане, возбуждено уголовного дело по ч.1 ст.105 УК РФ - "Убийство", - цитирует сообщение РИА Новости.

Как предварительно установило следствие, во время словесного конфликта один мужчина толкнул оппонента, который упал в фонтан и в результате захлебнулся.

Личности как жертвы, так и злоумышленника установлены, с подозреваемым работают следователи.