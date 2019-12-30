СК завел уголовное дело по факту надругательства врачом над пациенткой в Москве

В Москве открыто уголовное дело по заявлению пациентки одной из больниц, врач которой подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении заявительницы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СКР.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали, что руководство больницы имени Ерамишанцева сообщило им о задержании врача-анестезиолога и о служебной проверке по данному факту.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы, медика подозревают в том, что он предложил заявительнице вступить с ним в интимную связь. Женщина отказалась, тогда он использовал силу и осуществил в отношении нее "иные действия сексуального характера".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый арестован", - уточнил представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.