Россияне перестают жениться, разводиться тоже – Росстат

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала в 2018 году наименьшее количество браков и разводов с начала XXI века, - сообщает статистический сборник "Демографический ежегодник России" за 2019 год.

Согласно информации, количество разводов в России на 1 тыс человек в 2018 году составило 4,0 (583 тысячи 942 развода), тогда как самое большое количество разводов за 19 лет было зафиксировано Росстатом в 2002 году - 5,9 на 1 тыс человек, или 853 тысячи 647 разводов. За 10 лет количество разводов в России на 1 тыс человек сократилось на 0,9, - передает ТАСС.

Также россияне в 2018 году заключили меньше всего браков за 19 лет - 893 тыс 039, или 6,1 на 1 тыс человек. Самым высоким их число было в 2011 году - 1 млн 316 тыс 011 браков, или 9,2 на 1 тыс человек.

За 10 лет количество браков в России сократилось на 2,2 - с 8,3 в 2008 году, - говорится в документе.