Колокольня взорвалась на празднике в Испании, есть раненые (ВИДЕО)

Взрыв произошел на колокольне церкви в муниципалитете Сентельес в Каталонии. Об этом сообщают испанские экстренные службы.

По предварительным сведениям, взорвался порох. Число пострадавших составило 14 человек, у них диагностированы ожоги различной степени тяжести. Сама колокольня практически не повреждена, пишет РИА Новости.

На место инцидента направлены десять машин скорой помощи и два вертолета, передает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.

Напомним, сегодня в муниципалитете празднуют день сосны.