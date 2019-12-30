Колокольня взорвалась на празднике в Испании, есть раненые (ВИДЕО)
Взрыв произошел на колокольне церкви в муниципалитете Сентельес в Каталонии. Об этом сообщают испанские экстренные службы.
По предварительным сведениям, взорвался порох. Число пострадавших составило 14 человек, у них диагностированы ожоги различной степени тяжести. Сама колокольня практически не повреждена, пишет РИА Новости.
На место инцидента направлены десять машин скорой помощи и два вертолета, передает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.
Напомним, сегодня в муниципалитете празднуют день сосны.
Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt— A.Moreno (@moreno_aleix) 30 декабря 2019 г.
Вестник Кавказа
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