Дончане получили в подарок на Новый год мост

Донские строители сегодня сдали в эксплуатацию мост длиной около 2 км через реку Северский Донец, - сообщает сайт регионального правительства.

Мост соединил город Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района, а также вдвое сократил время в пути от отдаленных микрорайонов и близлежащих хуторов до города, - передает "Интерфакс-Юг".

Трасса, уложенная по мосту - с двухполосным движением, сам мост оборудован освещением, пешеходными тротуарами, а его центральный пролет шириной 45 м - подъемный, что позволит проходить по реке крупногабаритным судам.

Известно, что его строительство обошлось в 1,3 млрд рублей.