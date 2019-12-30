Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась до 12%

Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале уходящего года сократилось до 12% от населения страны против 12,5% годом ранее, об этом говорится в предварительных данных Росстата.

В общей сложности за данный период в России насчитывалось 17,6 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, год назад этот показатель составлял 18,3 млн человек, пишет РИА Новости.

За первые 9 месяцев нынешнего года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в целом по Россиии достигала 13,1% (19,2 млн человек), за аналогичный период 2018 года таких людей в РФ было 13% (19,1 млн человек).