Вымогатель из Чечни пойдет под суд на Кубани

Житель Чечни пойдет под суд за похищение мужчины в Краснодаре и вымогательство у него 37 млн рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Чечня, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Зелимхан Мерзоев совместно с младшим братом, двумя мужчинами, уголовное дело в отношении которых уже рассматривается судом, а также двумя гражданами, объявленными в международный розыск, "с применением насилия совершили похищение из квартиры фитнес-тренера" в Краснодаре.

Преступники вымогали у жертвы 37 млн рублей, которые фитнес-тренер якобы был должен одному из похитителей по заочному судебному решению Кировского районного суда Иркутска.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.