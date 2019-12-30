В Тбилиси появится почетное консульство Сербии

В Тбилиси откроют почетное консульство Сербии. Согласие на открытие консульского учреждения выдало правительство Грузии.

Согласно распоряжению, деятельность консульства в Тбилиси будет покрывать территорию всей Грузии. Его подписал премьер-министр страны Георгий Гахария, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, дипломатические отношения между странами были установлены 26 июня 1996 года. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии.