В Турции рассказали, как США "помогают" им сближаться с Россией

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что недружественные по отношению к Турции шаги Соединенных Штатов толкают ее на сближение с Россией.

"Вы делаете шаги для создания террористического коридора на наших границах, не принимаете в расчет Турцию в этом регионе, вынуждаете Турцию искать альтернативу, а потом говорите: "Почему вы двигаетесь в сторону России, а не к нам?", - сказал он.

При этом Калын подчеркнул, что санкции лишь ускоряют этот процесс. "Вы хотите, чтобы Турция не сближалась с Россией, однако санкции это только ускоряют. Турция продолжит искать альтернативу", - цитирует его РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, Турция должна разнообразить не только энергетические источники, но и источники закупки вооружений.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который, в частности, запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских зенитно-ракетных комплексов С-400.. В документе содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций.