На окраине Тбилиси задержали шестерых наркоторговцев
На окраине Тбилиси в поселке Поничала сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых обвиняемых в наркоторговле, сообщает МВД Грузии.
В рамках широкомасштабной операции полиция несколько раз провела контрольную закупку наркотиков у подозреваемых, во время которой велась скрытая видеосъемка.
Во время личного обыска задержанных и их домов стражи правопорядка изъяли 68 упаковок различных наркотиков, деньги, а также пистолет ТТ и 23 боевых патрона.
Наркоторговцам грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или бессрочное заключение, передает Спутник-Грузия.
Вестник Кавказа
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