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На окраине Тбилиси задержали шестерых наркоторговцев

На окраине Тбилиси задержали шестерых наркоторговцев

На окраине Тбилиси в поселке Поничала сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых обвиняемых в наркоторговле, сообщает МВД Грузии.

В рамках широкомасштабной операции полиция несколько раз провела контрольную закупку наркотиков у подозреваемых, во время которой велась скрытая видеосъемка.

Во время личного обыска задержанных и их домов стражи правопорядка изъяли 68 упаковок различных наркотиков, деньги, а также пистолет ТТ и 23 боевых патрона.

Наркоторговцам грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или бессрочное заключение, передает Спутник-Грузия.

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Вестник Кавказа

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