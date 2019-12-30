"Газпром" и Украина пошли на мировую в инвестиционном арбитраже

Руководство "Газпрома" и Украина подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, заявил замминистра юстиции Украины Иван Лещин.

Кроме того, сообщается, что представитель украинской стороны опубликовал на своей странице в Facebook фотографию договора, на ней стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

Лещин отметил, что после подписания соглашения стороны смогут заключить долгосрочный договор по транспортировке газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которому так стремился Киев, передает ТАСС.