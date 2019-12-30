Скворцова: продолжительность жизни россиян удалось существенно удлинить

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что на сегодняшний день продолжительность жизни россиян 73,4 года.

"По итогам года, главное, чего удалось достичь - это существенно удлинить продолжительность жизни россиян. По данным первых десяти месяцев, пока мы имеем предварительные данные, это 73,4 года. Это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Скорцовой, это стало возможным благодаря том, что число смертей сократилось более чем на 29 тыс. "Это не окончательно данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся", - поведала министр.

Она также подчеркнула, что удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности - 4,8 на тысячу родившихся живыми. "Это показатель, который по планам должен быть у нас только через 2 года", - добавила Скворцова.