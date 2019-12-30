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Бердымухамедов выступил в цирке

Бердымухамедов выступил в цирке

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов попробовал себя в новом творческом амплуа, выступив на цирковой арене. Об этом информирует "Фергана".

Сообщается, что глава государства посмотрел выступление наездников группы национальных конных игр "Галкыныш", пообщался с наездниками, а также вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о скакуне по кличке Ровач.

Затем Бердымухамедов оседлал скакуна и сделал несколько кругов по манежу, демонстрируя свои навыки под бурные аплодисменты присутствующих.

Выступление прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса, передает "Газета.ru".

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Вестник Кавказа

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