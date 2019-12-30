Ильхам Алиев: "2019 год войдет в историю отношений России и Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью ведущей программы "Мнение" на телеканале "Россия 24" Эвелине Закамской, в котором рассказал об итогах этого года для российско-азербайджанских отношений, экономических проектах, контактах Баку с Брюсселем и текущем состоянии урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Интервью, по традиции взятое в Баку, было опубликовано сегодня днем.

- Господин президент, здравствуйте! Спасибо большое за то, что вы вновь принимаете нас в Азербайджане, мы можем вместе подвести итоги 2019 года. Каким этот год был для Азербайджана, для российско-азербайджанских отношений?

- Мы подводим итоги года, который, уверен, войдет в историю наших отношений как один из самых активных и динамичных в плане сближения наших стран. У нас было очень много контактов на высшем уровне, с президентом России я неоднократно встречался, и каждая встреча была очень полезной, плодотворной и нацеленной на результат. Те сигналы, которые мы давали нашим командам, были выполнены. Мы активно реализуем программу в рамках пяти дорожных карт, которые охватывают практически все сферы нашей деятельности – торговля, транспорт, энергетика, гуманитарная сфера, туризм. В конце года к этим дорожным картам были добавлены еще две – по инновациям и по молодежной политике. Это была наша инициатива, позитивно воспринятая российской стороной.

В этом году мы рады тому, что был введен в строй один из крупнейших индустриальных проектов в Азербайджане, который был профинансирован "Газпромбанком" в объеме порядка $500 млн. Также в этом году в Азербайджане открылось фармацевтическое предприятие со стопроцентными российскими инвестициями, это тоже очень важное событие, потому что на сегодняшний день мы во многом зависим от импорта в плане реализации продукции фармацевтических компаний. Также заложена основа сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетов совместно с компанией "Вертолеты России". Я должен сказать, что у нас более ста вертолетов российского производства, и, конечно, они требуют сервиса. Мы рассчитываем, что этот центр будет региональным, и соседние страны, которые имеют российскую военную технику, будут использовать наши возможности.

В плане военно-технического сотрудничества год также был успешным, мы продолжали реализацию подписанных ранее контрактов, которые исчисляются миллиардами долларов, и обсуждали детально возможности новых контрактов, с тем чтобы та динамика, которая в этой сфере есть, сохранялась. Была заложена основа строительства завода по производству автомобилей ГАЗ в дополнение к автомобилям КАМАЗ и "Урал", которые уже производятся в Азербайджане. Заключен трехлетний контракт на поставку вагонов для метро с российской компанией – мы полностью обновляем наш парк вагонов метро. Открыт павильон ВДНХ "Азербайджан" – знаковое событие, он восстановлен в своем первозданном виде как культурный центр Азербайджана на такой известной международной площадке.

24 декабря открыт новый автомобильный мост через реку Самур, который связывает наши государства, что тоже важно, потому что старый мост был построен в 50-х годах и уже не выдерживал современного объема и транспортировки грузов и пропуска легковых автомашин. Поэтому торжественно на границе мост был введен в эксплуатацию, и теперь он станет новыми воротами для нашего сотрудничества и для регионального сотрудничества в плане реализации проекта "Север-Юг", грузоперевозки по которому в прошлом году выросли в 8 раз, а этом году на 60%. Азербайджан, который завершил на своей территории все проекты, связанные с реализацией этого важного транспортного проекта, уже предоставляет транспортные и логистические возможности для соседних стран.

- Наш взаимный товарооборот приближается к сумме в $3 млрд. Но что касается долларов, постепенно Россия и Азербайджан переходят на расчеты в национальных валютах, чтобы снизить зависимость от доллара. Сегодня обсуждаются также возможности подключения Азербайджана к платежной системе "МИР". Недавно на саммите СНГ Владимир Путин вообще предложил подумать о перспективах создания общего финансового рынка. Как вы относитесь к таким инициативам?

- Мы эти инициативы серьезно рассматриваем. Вопросы, связанные с переходом торговли между странами на национальные валюты, нами обсуждаются и с другими соседними странами. Как вы знаете, там тоже этот вопрос очень активно дискутируется и делаются первые шаги в этом направлении. Поэтому думаю, что в первую очередь должна быть определена номенклатура товаров в нашем товарообороте, которые могут быть реализованы в национальных валютах.

Относительно недавно мы получили предложения по подключению к платежной системе "МИР" и серьезно его изучаем. Я думаю, что здесь есть хорошая перспектива, особенно в связи с резким ростом турпотока из России в Азербайджан. В прошлом году порядка 900 тыс россиян посетили Азербайджан, а в этом году уже за 11 месяцев также 900 тыс, то есть мы приближаемся к миллиону. В связи с тем, что мы активно развиваем туристическую индустрию и стараемся вести учет поступлений от туристов, нам, конечно, очень легко посчитать, сколько туристы потратили по платежным картам. Но многие туристы тратят и наличные, это, в основном, касается туристов с пространства бывшего СССР. Поэтому, если эта система будет применена в Азербайджане, у нас будет четкий учет поступлений, а для россиян будет намного более удобно и комфортно приезжать в Азербайджан и не сталкиваться с вопросами обмена денег в обменниках.

- А финансовый рынок общий?

- Финансовый рынок – это вопрос более сложный. Здесь пока конкретных предложений нам не поступало. Мы слышали заявления об этом и, конечно же, будем серьезно это изучать. Естественно, наш подход всегда основывается на прагматизме, на практической стороне. Если это будет выгодно, интересно, комфортно, если это будет стимулировать товарооборот, облегчать деятельность бизнес-структур, то, конечно, мы к этому вопросу будем относиться очень серьезно.

- Россия и Азербайджан – это всегда крупные энергетические проекты. Мы здесь и партнеры, нас называют и конкурентами, уж не знаю, насколько заслуженно, если мы говорим о развитии проектов "Турецкий поток" и "Южный газовый коридор". Каковы ваши планы на будущий год? Вы должны дойти до Европы.

- Да, я хотел бы в первую очередь коснуться этого вопроса, потому что иной раз в прессе разных стран мы слышим и видим такие тезисы, что между Россией и Азербайджаном есть какая-то конкуренция. Это категорически не так, никогда этого не было, и уверен, что не будет. Никогда тема энергопроектов, которые осуществляются нами или Россией, не была предметом каких-либо серьезных дискуссий. И в России, и в Азербайджане, я думаю, поддерживают те проекты, которые мы реализуем.

Мы знаем, насколько проект "Турецкий поток" важен и для России, и для Турции. Обе страны – наши близкие партнеры, поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект. Что касается выхода азербайджанского газа на европейский рынок, то в Европу после реализации проекта "Южный газовый коридор" будет поставляться 10 млрд кубометров газа в год. По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, порядка 150-170 млрд кубометров газа в год, это очень небольшой объем. Поэтому проект "Южного газового коридора", конечно же, никакой не конкурент, и мы никогда так это не рассматривали. Это просто тот проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках. Часть газа по этому коридору уже поставляется на рынок Турции. В конце ноября проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), являющийся частью "Южного газового коридора", уже был доведен до греческой границы, строительство газопровода от турецко-греческой границы до Италии завершено более чем на 90%.

Таким образом, мы рассчитываем в следующем году полностью ввести в строй этот проект протяженностью 3,5 тыс км. Это позволит нам задействовать в эксплуатацию новые газовые месторождения, которые сейчас находятся в разработке, и не думать больше о том, что Азербайджан – это страна, не имеющая выхода к открытым морям. Посредством транспортных и энергетических коридоров мы, по существу, вышли давно и на рынок Черного моря и Средиземноморья, а сейчас выходим в больших объемах, относительно, конечно, на газовый рынок Турции и Европы.

- И партнерство может быть продолжено закупками российского газа для поставок в Европу?

- Да, безусловно. Я думаю, что в будущем мы сможем в рамках многостороннего эффективного сотрудничества реализовать многие совместные проекты, которые ранее, может быть, казались нереализуемыми. В пример такого сотрудничества я бы привел строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая соединила железные дороги Азербайджана и Турции. На сегодняшний день российские поставщики транспортируют по этой железной дороге грузы из России через Азербайджан до европейских стран без перевалки в портах. Сегодня мы уже говорим о возможным объемах, которые будут исчисляться в миллионах тонн.

Когда мы инициировали строительство железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией, многим казалось, что оно ориентировано только на грузоотправителей из Китая и Центральной Азии – но сегодня российские грузоотправители уже транспортируют грузы по этому направлению. Поэтому я не исключаю, что на каком-то этапе существующая газотранспортная инфраструктура, которую создаем мы, которую создает Россия и которая концентрируется на турецкой территории, может быть инфраструктурой общего пользования.

- Здесь, наверное, важно еще упомянуть об энергосистемах Азербайджана, России и Ирана. Здесь тоже есть большая территория для сотрудничества.

- Совершенно верно. Мы с Россией работаем в параллельном режиме, это очень эффективный режим, и ежеквартально мне представляют сводку об энергообмене. Важно, что в случае каких-либо аварий мы всегда можем положиться друг на друга. Когда в Азербайджане летом прошлого года случилась авария, практически полный блэкаут, российская сторона оказала нам незаменимую поддержку в тех объемах, которые мы могли принять, с тем чтобы обеспечить определенные стратегические объекты. То же самое происходит, когда случается авария в Дагестане – незамедлительно мы переориентируем наш энергопоток на российский рынок.

Сегодня в Азербайджане существует избыток электроэнергии в объеме 1 тыс МВт. Мы экспортируем электроэнергию в Грузию, в Турцию и в некоторые европейские страны, а России осуществляем продажу в то время, когда это необходимо. Также мы построили новые линии электропередач с Ираном, поэтому энергетический коридор между тремя странами уже существует, министры трех стран регулярно встречаются и обсуждают вопросы будущего сотрудничества в этом направлении.

- Это может стать общей энергосистемой?

- Да, это практически уже становится общей энергосистемой. Координация и многостороннее сотрудничество, может быть, даже не только трехстороннее – Азербайджан-Иран-Россия – но и в большем объеме будут на пользу всем.

- Если говорить в целом о политическом взаимодействии, о политическом фоне, видите ли вы, быть может, какое-то влияние отношений России с западными партнерами на Азербайджан?

- Напрямую, конечно, мы этого не видим. У нас хорошие, добрые отношения с европейскими странами. Все попытки, которые раньше предпринимались по направлению Азербайджана в какое-то русло, терпели фиаско.

- И вы не собираетесь вступать в Европейский союз…

- Совершенно верно.

- Нет того лакомого кусочка, который можно показывать, а потом убирать.

- Я недавно, встречаясь с азербайджанскими журналистами, подробно говорил об этих вопросах, поскольку у нас иной раз в прессе высказывают разные мнения на этот счет, далекие от реальности. Я сказал, что нас там и не ждут, нас нет даже в списке кандидатов. Азербайджан – та страна, которая, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект "Восточное партнерство", не подписала соглашение об ассоциации. Я его прочел от начала до конца, и понял, что это не соглашение, а инструкция, которая спускается для того, чтобы мы этой инструкции следовали. Я задал вопрос членам своей команды, а зачем нам эта инструкция – что она нам даст? Есть ли здесь какая-либо практическая выгода для Азербайджана? Я лично этого не увидел.

Поэтому мы предложили Европейской комиссии работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас, чтобы я мог сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем. Мы же не можем подписывать соглашение для того, чтобы кому-то понравиться или просто сказать: да, оно у нас есть. Мы так не работаем. Любое соглашение, любая договоренность, на которую мы идем, должны иметь конкретный результат. Мы говорили сегодня о российско-азербайджанских отношениях – конкретные результаты во всем: все, о чем мы договариваемся и что подписываем, мы реализуем. То же самое мы предложили Европейской комиссии, и должен сказать, что переговоры по новому соглашению идут, в целом, неплохо, более 90% пунктов согласовано, но те пункты, которые не согласованы, категорически для нас неприемлемы. В случае, если будет изменена позиция Европейского союза, мы сможем продолжить переговоры с нацеленностью на результат.

- В этом году исполнилось 25 лет бессрочному соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В этом же году стороны заявили о начале движения к миру по программе, принятой Баку и Ереваном. Произошло несколько интересных событий, в том числе обмен журналистскими делегациями в Армении и Азербайджане. Что еще позитивного вы могли бы отметить в этом году в этом очень сложном вопросе?

- К сожалению, больше ничего. Я считаю, что 2019 год был потерян для урегулирования, и виной тому является непоследовательная, противоречивая и непонятная позиция армянской стороны. В течение года мы слышали совершенно противоречащие друг другу заявления высшего руководства Армении. Например, одно из них – что Нагорный Карабах является независимым государством и Азербайджан должен вести переговоры с этим так называемым "независимым государством". Это было попыткой полного подрыва переговорного процесса и, по существу, его остановкой. Естественно, с этим согласиться не могли ни мы, ни посредники, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые сделали и заявления, и, насколько я знаю, серьезное внушение армянскому руководству, чтобы они отказались от этой популистской, вредной и опасной политики.

Видимо, вняв голосу разума, армянское руководство поменяло свою позицию, но опять в еще худшую сторону. Следующее заявление армянского премьер-министра было, что "Нагорный Карабах – это Армения, и точка". Тогда у нас вопрос: то они говорят, что это "независимое государство", которое никто не признал, в том числе Армения, то они говорят, что Нагорный Карабах – это Армения, что тоже является ложью. Таким образом, они сами не знают, что такое Нагорный Карабах.

И если они не знают, что такое Нагорный Карабах, то мы им можем разъяснить. Я это сделал в октябре в прямом эфире вашего канала в рамках Валдайского форума, когда сказал, что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак! Это, в отличие от тезисов армянской стороны, истина, поскольку как историческая справедливость, так и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана.

Азербайджан вступал в ООН в рамках своей полной территориальной целостности. Если мы добавим сюда резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, резолюции других международных организаций, и то, что ни одна страна не признала это несуразное и незаконное образование, так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", то мы увидим, что решение конфликта должно быть в плоскости признания территориальной целостности Азербайджана и уважения его суверенитета. Поэтому, как только в армянском руководстве поймут эту простую истину, у нас могут быть шансы на продвижение переговорного процесса.

- Следующий год – особенный для нашей общей истории, мы будем отмечать 75 лет со дня Великой Победы, победы в Великой Отечественной войне. Мы, к сожалению, уже привыкаем к тому, что каждый этот праздник бывает омрачен попытками пересмотреть историю, сейчас к этому прибавились попытки героизации фашизма, что уже совсем является неприемлемым для людей и потомков, которые защищали нашу страну и завоевывали для нас эту победу. Как вы будете отмечать этот праздник? Как его будет отмечать азербайджанский народ? Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в нашей общей истории?

- По этому вопросу нельзя вести политику умолчания. Я считаю, что каждая страна должна иметь свою позицию по этому вопросу, в первую очередь, потому что мы видим опасные тенденции по переписыванию истории, героизации фашистов и искажению исторической правды. Мы должны очень серьезно к этому относиться, поэтому в рамках сотрудничества в СНГ этот вопрос находится на повестке дня. На последнем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Владимирович Путин достаточно подробно рассказал об исторических документах, многие из которых мы услышали впервые. Когда я учился в МГИМО и хорошо изучал историю, этих документов не было в доступе – их нам не преподавали.

- Это было упущение.

- Упущение, скорее всего, в силу политической корректности, потому что эти документы затрагивают чувствительные моменты, которые, видимо, советская историческая наука решила держать под грифом "секретно". В подробном выступлении президента России они были всем представлены. Я считаю, что это было очень большим сюрпризом для многих, еще раз мы увидели, что на самом деле происходило в то время. Поэтому категорически недопустимо ни переписывание истории, ни героизация фашизма. Мы должны называть вещи своими именами, независимо от того, кто произносит какие речи и кто что делает.

Вот один момент, который я поднял в Ашхабаде в октябре, потому что на повестке дня был вопрос о подготовке к 75-летию празднования нашей общей победы: я сказал, что недопустимо, когда на пространстве СНГ героизируют фашистов, что произошло в Армении – фашистскому приспешнику Гарегину Тер-Арутюняну поставили шестиметровый памятник в Ереване. Этот человек, известный под кличкой Нжде, умер во владимирской тюрьме, он не был реабилитирован – и такому человеку в Армении ставят шестиметровый памятник, его именем называют улицы и площади.

Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне. Хотя, к сожалению, в первые годы независимости было не так: тогда к власти путем военного переворота пришла группа, называющаяся Народный фронт, они отменили праздник 9 мая, ветераны войны подвергались преследованиям и моральному террору. Происходило практически то же самое, что и в некоторых странах сейчас. Только после того, как Гейдар Алиев возвратился к власти, историческая справедливость была восстановлена, ветераны опять стали пользоваться поддержкой государства, 9 мая было объявлено общенациональным праздником.

С тех пор, с 1994 года, мы отмечаем этот праздник, у нас это нерабочий день. Каждый год мы встречаемся с ветеранами, вместе возлагаем цветы и венки, чтим память погибших. Ветераны Великой Отечественной войны пользуются очень большой государственной поддержкой в Азербайджане. Для нас память о Великой Отечественной войне и тех, кто погиб за Родину – а таких было 300 тыс из Азербайджана из более чем 600 тыс, кто участвовал в войне – священна. Мы это чтим и помним.

В следующем году я планирую провести 9 мая в Москве. Я получил приглашение от Владимира Владимировича Путина. Обычно я в Баку с ветеранами отмечаю, но на этот раз я буду в Москве, точно так же, как и 5 лет назад, когда мы отмечали 70-летие нашей Победы.

- Очень радостно и важно слышать от вас эти слова сегодня. Мы будем рады вас встречать в Москве. Большое спасибо вам за это интервью.

- Спасибо вам!