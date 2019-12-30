После перестрелки в Сунженском районе завели дело

В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело после перестрелки в Сунженском районе республики, в результате которой погиб человек, сообщили в региональном управлении СКР.

"По данным следствия, 30 декабря примерно в 00.20 мск на территории, прилегающей к автомобильному рынку "Сунжа", между представителями двух тейпов (родов), произошла перестрелка с применением огнестрельного и травматического оружия", - отмечается в сообщении.

В СКР добавили, что по подозрению в убийстве был задержан 36-летний житель города Сунжа. По предварительной информации, конфликт произошел на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.